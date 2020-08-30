الزمالك يكشف موقف شيكابالا وإمام عاشور من المشاركة في مواجهة بيراميدز









كشف نادي الزمالك عن موقف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي شيكابالا وإمام عاشور من المشاركة في مباراة الأبيض أمام نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر القادم، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.





وكان الثنائي قد تعرضا للإيقاف منذ أحداث مباراة السوبر التي جمعت بين فريق الزمالك وغريمه التقليدي الأهلى، والتي جمعت بينهما في شهر فبراير الماضي فى مدينة أبو ظبى، وانتهت بفوز الأبيض بركلات الترجيح، ليتوج بلقب السوبر المحلى.





وأعلن الموقع الرسمي بنادي الزمالك عن اقترب شيكابالا وإمام عشور من المشتركة في مباريات الفريق خلال الفترة القادمة.





ومن المقرر أن تنتهي عقوبة شيكابالا قائد الفريق الأبيض بعد مباراة الزمالك أمام فريق إنبي، التى ستنطلق فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء غد الأحد، على ملعب القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدورى المصرى الممتاز، ما يعني أن قائد الزمالك سيشارك في مواجهة بيراميدز، فى حين يتبقى ثلاث مباريات قبل عودة إمام عاشور صانع ألعاب الفريق.





ويشارك الثنائي شيكابالا وإمام عاشور في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك استعدادا للمشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة.





ويسعى فريق الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية أمام إنبي؛ لتعويض الهزيمة القاسية التي تعرض لها على يد فريق المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف.





ويتواجد الأبيض في المركز الثالث من جدول ترتيب الدورى المصري، برصيد 42 نقطة، جمعهم من 22 مباراة، فاز في 12 لقاء، وتعادل فى 6 مباريات، مقابل 4 هزائم، وأحرز لاعبوه 29 هدفًا، وتلقت شباكه 17 هدفًا. ويفصله عن 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثانى، وبفارق 20 نقطة عن الأهلي المتصدر.



