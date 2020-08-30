الدوري السعودي للمحترفين.. يوم بعنوان "العبرة بالخواتيم"

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:20 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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النجاح ليس أن تصل مبكرًا، أو أن تحقق مجرد تفوق زائل، بل المحافظة عليه ومواصلة العمل من أجل دوام التواجد في المقدمة، هكذا كان عنوان اليوم من الدوري السعودي للمحترفين، "العبرة بالخواتيم".

تقدم فريق الحزم عن طريق عبدالرحمن اليامي، في الدقيقة 3، ليرد الهلال برباعية، وبنفس الطريقة، افتتح فريق الفيحاء التهديف أمام النصر، عن طريق فانيفا اندرياتسيما في الدقيقة 7، ليرد أيضا العالمي بثنائية.

الأمر كذلك بعدما توج الهلال بطلا للدوري السعودي للمحترفين رسميا برصيد 66 قبل نهاية الموسم الحالي 2019-2020 بجولتين، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

النصر كان بدأ الموسم بشكل جيد، وكذلك الأمر مع الهلال، وتعثر الازرق قليلا لينتهي الدور الأول بتصدر الأصفر جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، ليقلب الزعيم الطاولة في الدور الثاني ويخطف اللقب قبل أن يتكرر ماحدث بالموسم الماضي.

جدير بالذكر أن هذا اللقب السادس عشر في تاريخ نادي الهلال في الدوري السعودي للمحترفين.

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