تونس تعلن تسجيل 111 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في تونس، اليوم الأحد، 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ فتح الحدود في 27 يونيو، أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 2372 حالة مؤكدة حاملة للفيروس، منها 534 حالة وافدة و1827 حالة محلية (77%) و26 حالة وفاة (%1).

وقد ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس إلى 3573 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 76 شخصا.



