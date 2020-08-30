تونس تعلن تسجيل 111 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في تونس، اليوم الأحد، 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

ومنذ فتح الحدود في 27 يونيو، أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 2372 حالة مؤكدة حاملة للفيروس، منها 534 حالة وافدة و1827 حالة محلية (77%) و26 حالة وفاة (%1).

 

وقد ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس إلى 3573 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 76 شخصا.


هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 20,641 مليون إصابة، بينهم أكثر من 748 ألف حالة وفاة، وأكثر من 13,530 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 


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