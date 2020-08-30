"عدى الكلام" لسعد لمجرد تقترب من ال 50 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:38 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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حققت أغنية "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد، نجاحاً كبيراً حيث أقربت من 50 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 يوليو الماضي.

أغنية "عدى الكلام"، من كلمات أمير طعيمة ولحنها عزيز الشافعى وقام بالتوزيع الموسيقي توما، وتصدؤت قائمة التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب.

واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة التوب 5 على أنغامي قام سعد لمجرد بمشاركتها مع متابعيه عبر ستورى انستجرام أنغامي وعبر من خلاله عن حبه وشكره لمنصة أنغامي.

وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: "شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام".

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