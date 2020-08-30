طارق يحيي: نجحنا في تصعيد مواهب زملكاوية للفريق الأول

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:15 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعرب طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، عن سعادته بظهور عدد من اللاعبين الناشئين بمستوي متميز عقب مشاركتهم مع الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة. 

وقال يحيي مع عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان: "نستكمل عمل المدربين السابقين في القطاع، ونجحنا في تصعيد 7 لاعبين الي الفريق الأول، ونسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللاعبين وعدم التعاقد مع صفقات جديدة". 

ووجه يحيي الشكر لجميع المدربين الذين تعاقبوا علي قطاع ناشئين النادي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الجميع يعمل من أجل الزمالك.

ويذكر أن الزمالك سيواجه إنبي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

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