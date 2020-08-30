أبوالدهب يوضح مواصفات المدرب الذي يصلح لقيادة المصري

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:13 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أزال محمود أبو الدهب، لاعب الأهلي السابق، مسئولية قرار استكمال بطولة الدوري المصري الموسم الحالي، بعد انتشار فيروس كورونا،  من على عاتق اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

وأوضح أبو الدهب خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، أن طارق العشري خاض لقاء أمس على عدم الخسارة.

وأشار إلى أنه لديه تخوف على المصري من الهبوط إلى الدرجة الثانية الموسم المقبل، نظرا لموقفهم الحرج في جدول ترتيب الدوري.

وشدد على أن نادي المصري، يحتاج لمدرب من طراز مختلف، حيث نوه إلى أنه يجب أن يكون شخصية قوية، لكي يحقق طموحات جماهير بورسعيد.

وكان المصري خسر بهدفين نظيفين أمام الأهلي، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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