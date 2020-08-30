نجم الأهلي السابق: مندهش من إصرار فايلر بالإعتماد على مروان محسن أساسياً

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:10 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، أنه مستغرب تماما من إصرار رينيه فايلر من الإعتماد على مروان محسن مهاجم الفريق في التشكيلة الاساسية.

واضاف سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق: "بادجي يسير على الطريق الصحيح في الفترة الاخيرة لقيادة هجوم الاهلي وظهر بآداء مميز" .

وتابع: "لابد من مهاجمي الاهلي أن يكونوا أكثر شراسة أمام مرمى فريق الخصم لأنك تلعب في أفضل أندية إفريقيا ودائما على مدار تاريخ القلعة الحمراء التميز في تواجد مهاجمين من طراز خاص".

ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز على المصري أمس ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد.

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