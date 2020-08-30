نجم منتخب مصر السابق: فى حال مشاركة هذا اللاعب سيفوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:08 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن على رينيه فايلر الإعتماد على أحمد فتحي في مركز الظهير الايمن للفوز ببطولة افريقيا.

واضاف سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق: "أحمد فتحي لديه خبرات كبيرة وبإمكانه مساعدة الفريق في التتويج ببطولة افريقيا في حال مشاركته أساسياً خلال الفترة القادمة". 

وتابع: "تواجد فتحي أفضل بكثير من محمد هاني في المباريات الإفريقية بسبب خبراته الكبيره سواء مع الاهلي أو المنتخب المصري".

يذكر أن النادى الأهلى من المقرر أن يواجه الوداد البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 26 سبتمبر القادم.

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