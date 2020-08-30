المصري يكشف أسباب إستقالة السقا ومصير العشري مع الفريق

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:05 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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سرد محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، كواليس الأزمة الدائرة بين طارق العشري المدير الفني للفريق وعبد الظاهر السقا مدير الكرة.

وكشف الخولي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، عن نشوب مشادة بسيطة بين السقا والعشري، وذلك بسبب مسحات فيروس كورونا.

وأوضح أن مجلس إدارة المصري رفض استقالة السقا، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يأخذ سوى بعض دقائق قبل تدخل المجلس وتهدئة الأجواء.

وأكد الخولي أن مجلس الإدارة لم يناقش ملف رحيل العشري، موضحا أنه مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أشار إلى أنه أرسل نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا لعبدالظاهر السقا، ليؤكد العشري أن الأخير لم يسلمه أي شيء، ولذلك حدثت ازمة.

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