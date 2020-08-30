تطورات جديدة بشأن انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:03 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة بشأن انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ميسي قد أرسل فاكسًا إلى إدارة برشلونة، يطلب فيه الرحيل المجاني نهاية الموسم الحالي.

وترغب العديد من الأندية في التعاقد مع ميسي خلال الفترة المقبلة، على رأسهم مانشستر سيتي وإنتر ميلان الإيطالي بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر سيتي سيدرج في صفقة ميسي بعض اللاعبين، لإقناعه بإتمام الصفقة هذا الصيف.

وتابعت الصحيفة، أن مانشستر سيتي استبعد الثلاثي رياض محرز وبرناردو سيلفا وجابرييل جيسوس من دخول الصفقة التبادلية، بينما سيقدم لبرشلونة كلا من أنجيلينو وإريك جارسيا.

وأشارت الصحيفة، أن إدارة مانشستر سيتي ترى أن جيسوس ومحرز وبرناردو لا يمكن المساس بهم، لأنهم أحد الركائز الأساسية في تشكيل السيتيزن.

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