"أبويا قالي زمان" لمصطفى حجاج ورضا البحراوي تتجاوز 100 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها





طرح الفنان مصطفى حجاج​، أغنيته الجديدة بعنوان "أ​بويا قال لي زمان​"، والتي تجمعه بالفنان المصري ​رضا البحراوي​.





وتجاوزت الأغنية 100 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها، كما لاقت إعجاب الجمهور الذي بادر بالتعليقات الإيجابية.





الأغنية من كلمات أحمد سامي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع إسلام شيبسي، كما نشر حجاج فيديو من كواليس تصوير الأغنية.









الجدير ذكره ان مصطفى حجاج كان قام مؤخرا بغناء شارة مسلسل "خيانة عهد"، وهي من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع موسيقي نادر حمدي.



