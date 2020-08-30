بداية ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس اليوم الأحد، حيث يبدأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.
وأشارت الهيئة، إلى أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

وأوضحت، أن طقس منطقة جنوب سيناء يكون شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، بينما يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لساعات الليل، توقعت أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وأكدت، أن معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري تصل لـ 78%.

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة على مختلف أنحاء البلاد، كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 22 والعظمى 34
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 22 والعظمى 33
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 22 والعظمى 30
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 22 والعظمى 32
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 23 والعظمى 37
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 24 والعظمى 32
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة في السويس الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 31
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في نخل الصغرى 20 والعظمى 36
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 29 والعظمى 37
درجات الحرارة في طابا الصغرى 27 والعظمى 36
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 19 والعظمى 35
درجات الحرارة في الطور الصغرى 26 والعظمى 35
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 38
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 37
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 36
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 38
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 23 والعظمى 39
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 23 والعظمى 39
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 40
درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 40
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 26 والعظمى 41
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 27 والعظمى 42
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 41
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 25 والعظمى 42
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 27 والعظمى 38
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 37
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 28 والعظمى 34
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 34

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