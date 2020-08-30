أشرف زكي يحضر مسرحية "صباحية مباركة"





حرص نقيب الممثلين الفنان الدكتور أشرف زكي، مسرحية صباحية مباركة" للفنان أشرف عبد الباقي وعلى ربيع وأوس أوس.





ونشر علي ربيع صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ظهر خلالها برفقة الفنان اشرف عبد الباقي وسليمان عيد والفنان اشرف زكي وزميله في مسرح مصر اوس اوس.





وعلق علي ربيع قائلا: "نورنا وشرفنا حضورك مسرحية صباحية مباركه اليوم الاستاذ الفنان أشرف زكي مبسوطين قوي ان المسرحية عجبتك".



