أشرف زكي يحضر مسرحية "صباحية مباركة"

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:22 ص
بوابة الفجر
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حرص نقيب الممثلين الفنان الدكتور أشرف زكي، مسرحية صباحية مباركة" للفنان أشرف عبد الباقي وعلى ربيع وأوس أوس.

ونشر علي ربيع صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ظهر خلالها برفقة الفنان اشرف عبد الباقي وسليمان عيد والفنان اشرف زكي وزميله في مسرح مصر اوس اوس.

وعلق علي ربيع قائلا: "نورنا وشرفنا حضورك مسرحية صباحية مباركه اليوم الاستاذ الفنان أشرف زكي مبسوطين قوي ان المسرحية عجبتك".

 مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

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