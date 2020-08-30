بعد طرد وزير الشباب.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور

قدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بلاغًا عاجلًا إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، متهما إياه بطرد وزير الشباب والرياضة في حفل افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي الأبيض.



وقال "صبري"، في بلاغه: "في واقعة تعد الأولى من نوعها تمثلت في منهج وأسلوب (...) اقترفه المبلغ ضده مرتضى منصور، وذلك على هامش افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي بتاريخ 28 أغسطس 2020، ورغم افتتاح المبلغ ضده نفس هذه المنشآت الجديدة والصالات الرياضية، أكثر من عشرة مرات سابقة وكذلك؛ وعلى الرغم من أن كل هذه المنشآت والصالات الرياضية أقامها بالمخالفة للقانون دون تراخيص أو تصاريح، فقد طرد مرتضى منصور وزير الشباب والرياضة، أمام جمهور النادي وأفراد الأمن، بل تمادى في اقتراف هذا المسلك بأن عنف أفراد الأمن عن عدم تنفيذ أمره بطرد الوزير؛ وكيفية رجوعه ودخوله مرة أخرى".



واعتبر مقدم البلاغ: "أن هذا المسلك الذي اقترفه مرتضى منصور يمثل اعتداء على الدولة المصرية بالكامل، حيث أن وزير الرياضة يمثل الدولة في حضور هذا الاحتفال الوهمي، بل وأكثر من ذلك فإن أسلوب مرتضى منصور في التعامل مع الوزير عندما صعد إلى المنصة كان أسلوب (...) وشكل إهانة جسيمة للدولة المصرية".