مفاجأة.. تعرف على ماركة وسعر السيارة التي أهدها أبو هشيمة لياسمين صبري





تداول رواد التواصل الإجتماعي صور للسيارة التي أهداها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لزوجتة الفنانة ياسمين صبري.





وانبهر رواد التواصل الإجتماعي بالسيارة حيث أن نوعها "كابرولية" طراز "rolles royace dawon" موديل ٢٠٢٠ لونها أزرق .





والجدير بالذكر أن السعر الحقيقي للسيارة هو ٦١١٣٥٤٥ جنيه مصري فقط وإجمالي رسوم السيارة هي ٣٧١٧١٣٧ جنيه مصري لتصبح قيمة السيارة ككل عشرة ملاين جنيه مصري.





وحصلت السيارة علي الإفراج الجمركي بتاريخ ١٩/٨/٢٠٢٠ برقم بيان جمركي ٢/٢٥٤٤ وذلك بعد أن تم دفع الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة عليها.