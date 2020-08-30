أمير طعيمة يقدم التعازي لسعد لمجرد بعد وفاة عمه

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:25 ص
بوابة الفجر
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قدم له التعازي طالباً من الجمهور الدعاء وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر ".

وقال طعيمة: "‏خالص التعازي لصديقي العزيز ‎سعد المجرد في وفاة المغفور له بإذن الله عمه، نسألكم الدعاء".

كان سعد لمجرد، عن وفاة عمه وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق لمجرد: عمي "محمد لمجرد" في ذمة الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله.

وأضاف: واغسله اللهم بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله اللهم دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله اللهم الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك ،اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه برحمتك يا أرحم الراحمين يارب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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