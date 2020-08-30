ناقد فني: عائقان أمام عمرو يوسف في تجسيد "أحمس"

قال الناقد السينمائي محمود قاسم، إن عائق العمر والبنية الجسمانية مشكلات قد تواجه الفنان عمرو يوسف، في تجسيد دور القائد الفرعوني أحمس





وأوضح في تصريحات إعلامية، أن أحمس كان صغير السن ومات وعمره 35 عامًا فقط.





كما أشار إلى أن بنية أحمس، الجسمانية كانت نحيلة ولا تشبه تكوي الفنان عمرو يوسف.



