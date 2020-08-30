أبو الدهب: الأهلي فاجأ المصري بمروان وبادجي..وتقييم صالح "مستحيل"













أوضح محمود ابوالدهب نجم النادي الأهلي، رأيه في إشراك رينيه فايلر الثئائي مروان محسن واليو بادجي أمام المصري البورسعيدي في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن فعاليات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وقال أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الماتش":"رينيه فايلر فاجئ طارق العشري بإشراك الثنائي مروان محسن واليو بادجي بالهجوم ،وهو عكس ماتوقعه لاعبي المصري بسبب اعتماده بشكل دائم على مهاجم واحد ".





وأضاف، "كان هناك نوع من التعاطف من جانب النادي الأهلي خلال مجريات اللقاء أمام النادي المصري، خاصة وأن الأخير يعاني من غيابات كثيرة بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19".





وواصل، " لن نستطيع الحكم على صالح جمعة ،خاصة وأن لم يشارك بالقدر الكافي خلال مجريات اللقاء، ومسلبى تقييمه مستحيلة، لكنه يحتاج للمزيد من الوقت، خاصة وأنه يريد المشاركة وأصبح ملتزما في التدريبات الجماعية للفريق بشكل كبير".



