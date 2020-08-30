تشيلسي يحدد سعر كانتي





حدد نادي تشيلسي الإنجليزي سعر اللاعب الدولي الفرنسي كانتي فى حال رغبته الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





ويصارع نادي إنتر ميلان الإيطالي نظيره نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي على ضم اللاعب الدولي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من صفوف البلوز.





وقالت صحيفة ‏لاريبوبليكا الإيطالية أن نادي إنتر ميلان فى الساعات الماضية فعلياً قام بالهجوم على كانتي حتى لو كان المبلغ 50 مليون يورو لأن نادي تشيلسي الإنجليزي لن يبيعون اللاعب الفرنسي بسعر اقل من هذا المبلغ.



