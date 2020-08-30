تشيلسي يحدد سعر كانتي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:21 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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حدد نادي تشيلسي الإنجليزي سعر اللاعب الدولي الفرنسي كانتي فى حال رغبته الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويصارع نادي إنتر ميلان الإيطالي نظيره نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي على ضم اللاعب الدولي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من صفوف البلوز.

وقالت صحيفة ‏لاريبوبليكا الإيطالية أن نادي إنتر ميلان فى الساعات الماضية فعلياً قام بالهجوم على كانتي حتى لو كان المبلغ 50 مليون يورو لأن نادي تشيلسي الإنجليزي لن يبيعون اللاعب الفرنسي بسعر اقل من هذا المبلغ.

وأضافت الصحيفة أن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان وضع اللاعب الفرنسي ضمن أبرز أولوياته للتعاقد معه خلال هذا الصيف لتعزيز خط وسط الانتر بالموسم الجديد.

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