تطورات مفاوضات يوفنتوس لضم سواريز

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:05 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة بشأن مفاوضات نادي يوفنتوس الإيطالي على المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الاسباني لضمه خلاص فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقالت تقارير صحفية اسبانية أن نادي يوفنتوس الإيطالي تواصل مع المهاجم الاورجوايني لضمه هذا الصيف ليحل مكان المهاجم الدولي الأرجنتيني هجواين الذي سيرحل عن صفوف السيدة العجوز.

وأضافت التقارير الصحفية أن إدارة يوفنتوس عرضت على سواريز ضعف مربته الذي يتقاضه مع نادي برشلونة الاسباني وتنتظر رد اللاعب خلال هذا الأسبوع.

يذكر أن رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني قد بلغ المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز انه خارج حسابته بالموسم الجديد.

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