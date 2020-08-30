ميجان ماركل تظهر بـ"الشورت" لأول مرة بعد تحررها من البروتوكولات الملكية (صورة)

تستعيد ميجان ماركل، الدوقة السابقة وزوجة الامير هاري، حياتها العادية بعد تحررها من البروتوكولات الملكية حيث بدأت بالظهور بإطلالات بسيطة بعيدا عن التكلف.





فقد لفتت الدوقة السابقة الأنظار أثناء قيامها بعمل تطوعي بالتعاون مع جميعة Baby2baby حيث تخطّت كلياً حدود القواعد الملكية.





ولهذه الغاية ارتدت كنزة بيضاء من توقيع Victoria Beckham مع سروال قصير باللون الكاكي وأضافت قناع حماية موقّعاً من Royal Jelly.





تستعيد ميغان ماركل، الدوقة السابقة وزوجة الامير هاري، حياتها العادية بعد تحررها من البروتوكولات الملكية حيث بدأت بالظهور بإطلالات بسيطة بعيدا عن التكلف.

فقد لفتت الدوقة السابقة الأنظار أثناء قيامها بعمل تطوعي بالتعاون مع جميعة Baby2baby حيث تخطّت كلياً حدود القواعد الملكية.

ولهذه الغاية ارتدت كنزة بيضاء من توقيع Victoria Beckham مع سروال قصير باللون الكاكي وأضافت قناع حماية موقّعاً من Royal Jelly.









