المصري: اللجنة الخماسية "تتأمر" علينا





قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري أن هناك مؤامرة كبيرة على النادي المصري من قبل اللجنة الخماسية .





واضاف عضو مجلس إدارة المصري في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان عقب إجراء المسحات انتجت عن تواجد 5 حالات كورونا بالفريق قبل المباراة وتأكد غيابهم وأحمل اللجنة الخماسية سبب الهزيمة اليوم امام الاهلي.





وتابع ان هناك 15 لاعب اساسياً من المصري غابو عن مواجهة الاهلي ، ولا صحة لتواجد احمد مسعود ومحمود وادي في اتوبيس اللاعبين رغم إصابتهم بكورونا.



