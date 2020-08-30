جيني إسبر لـ"الفجر الفني": فريق عمل "المنصة" محترف.. كواليس التصوير ممتعة.. وهذا ما جذبني للدور

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعربت الفنانة السورية جيني إسبر، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في بطولة المسلسل الإماراتي العربي "المنصة" والذي سيعرض عبر منصة نتفليكس خلال الفترة المقبلة.

وقالت جيني إسبر في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إن هذا المسلسل عمل فني متكامل، كما أشارت إلى أنها سعيدة بمشاركتها في هذا العمل المميز، مشيرة إلى أن كواليس التصوير كانت ممتعة جدا، لأنه يجمع عدد كبير جدا من كبار النجوم بالوطن العربي.

وأضافت جيني: يشارك في المنصة كوكبة من النجوم من الخليج وسوريا ومصر ولبنان، كما يضم عدد من الوجوة الجديدة وسعيدة بالتعرف عليهم والتعاون معهم للمرة الأولى من خلال التصوير.

وتابعت: فريق إخراج مسلسل المنصة يمتلك قدر عال من الاحترافية والمهنية ولاسيما أن المخرج يشارك دائمًا في أعمال عالمية بهوليود، وفريق العمل بالكامل يعمل بطريقة جديدة مميزة واحترافية، بشكل يليق بعرض العمل على نتفليكس.

وعن الشئ الذي جذبها لتجسيد الدور خلال المسلسل، أوضحت جيني: فريق عمل المسلسل جذبني للمشاركة فيه، وذلك لأنهم يقدموني للجمهور بطريقة جديدة، وأجسد شخصية بلوجر ومدى تأثيرها عبر السوشيال ميديا وإمكانية تورطها مع المافيا واتخاذها لمهنة البلوجر كغطاء.

واختتمت حديثها مؤكدة: الأستاذ هوزان عكو هو من كتب النص للعمل، وجعله مواكبا للمرحلة التي نمر بها حاليًا من سيطرة السوشيال ميديا والهاكرز وكيف يمكن لهما أن يتحكما بالناس من خلف الشاشات، ويتم من خلالهم غسيل عقول الشباب وسعيدة جدا بهذه التجربة الدرامية الفريدة من نوعها.

يذكر أن المنصة هي دراما إماراتية عربية من إخراج الألماني رودريغوكيش وتأليف هوزان عكو،  ويشارك فى بطولة المسلسل نخبة من نجوم الوطن العربي والخليج وأمريكا وهم مكسيم خليل، جيني إسبر وعبد المحسن النمر، معتصم النهار، سامر إسماعيل، سلوم حداد، أحمد الجسمى، سمر سامى، خالد القيش، لين غرة، ياسر النيادى، خالد السيد، رهام القصار، سعود الكعبى، يارى قاسم، شادي الصفدي، علاء الزعبي، يوسف الكعبي، جابر جوخدار، أدهم مرشد  وناظم الزرلي، ولأول مرة المذيعة الإماراتية ومقدمة البرامج مهيرة عبد العزيز.

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