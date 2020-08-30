صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الكبرى









يسعي كل من الأهلي وبيراميدز لحسم ملف الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوفهم.





وقال محمد فاروق مقدم فريق البريمو على قناة Ten أن الفترة الماضية شهدت صراع كبير بين النادي الأهلي وبيراميدز على اللاعب أيوب الكعبي مهاجم هيبي فروتشن الصيني .



