بارتوميو يبلغ والد ميسي بقرار برشلونة النهائي





ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه تم عقد اجتماع بين جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني وبين خورخي ميسي والد ووكيل أعمال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد البرسا وأنه ودار حوار بينهما بشأن مستقبل البرغوث الأرجنتيني.









وأشارت فضائية TV3 الإسبانية إلى أن النادي الكتالوني متمسك باستمرار البرغوث الأرجنتيني حتى نهاية مسيرته الكروية، حيث أكد أنه واحد من أهم من ارتدوا قميص البلوجرانا على مدار التاريخ إلا أن ميسي متمسك بقراره بالرحيل عن البلوجرانا وهو ما أوضحه النجم الأرجنتيني لبرشلونة في الفاكس الذي أرسله للنادي يطالبه فيه بالرحيل في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.