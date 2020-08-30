بارتوميو يبلغ والد ميسي بقرار برشلونة النهائي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:38 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه تم عقد اجتماع بين جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني وبين خورخي ميسي والد ووكيل أعمال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد البرسا وأنه ودار حوار بينهما بشأن مستقبل البرغوث الأرجنتيني.


وأشارت فضائية TV3 الإسبانية إلى أن النادي الكتالوني متمسك باستمرار البرغوث الأرجنتيني حتى نهاية مسيرته الكروية، حيث أكد أنه واحد من أهم من ارتدوا قميص البلوجرانا على مدار التاريخ إلا أن ميسي متمسك بقراره بالرحيل عن البلوجرانا وهو ما أوضحه النجم الأرجنتيني لبرشلونة في الفاكس الذي أرسله للنادي يطالبه فيه بالرحيل في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وأفادت فضائية TV3 الإسبانية بأن بارتوميو تحدث مع خورخي ميسي والد ومستشار ليونيل ميسي وقال له:"برشلونة ليس على استعداد للجلوس على أي طاولة للحديث عن بيع ليونيل ميسي، نحن مستعدون فقط للجلوس إذا كان الهدف هو تجديد العقد".

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