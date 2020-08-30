مصطفى خاطر يحتفل بزفاف شقيقته في أجواء عائلية بسيطة بسبب "كورونا" (صور)

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:43 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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احتفل نجم "مسرح مصر" الفنان مصطفي خاطر، بزفاف شقيقته وذلك بأحد فنادق السادس من أكتوبر في أجواء عائلية بسيطة  في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا" والحد من التجمعات.

وحرص  عدد كبير من نجوم مسرح مصر على حضور حفل الزفاف في مقدمتهم كريم عفيفى وأس أس ومحمد عبد الرحمن ووائل عوني وساره درزي وعمر مصطفى متولي.

كما حضر الأهل والأصدقاء المقربون، الحفل لمشاركة العروسين فرحتهما حيث شاركوا في وصلات الغناء والرقص وسط أجواء مليئة بالبهجة والرومانسية.


مصطفى خاطر يحتفل بزفاف شقيقته في أجواء عائلية بسيطة بسبب "كورونا" (صور)
مصطفى خاطر يحتفل بزفاف شقيقته في أجواء عائلية بسيطة بسبب "كورونا" (صور)
مصطفى خاطر يحتفل بزفاف شقيقته في أجواء عائلية بسيطة بسبب "كورونا" (صور)
مصطفى خاطر يحتفل بزفاف شقيقته في أجواء عائلية بسيطة بسبب "كورونا" (صور)
مصطفى خاطر يحتفل بزفاف شقيقته في أجواء عائلية بسيطة بسبب "كورونا" (صور)
مصطفى خاطر يحتفل بزفاف شقيقته في أجواء عائلية بسيطة بسبب "كورونا" (صور)
مصطفى خاطر يحتفل بزفاف شقيقته في أجواء عائلية بسيطة بسبب "كورونا" (صور)
مصطفى خاطر يحتفل بزفاف شقيقته في أجواء عائلية بسيطة بسبب "كورونا" (صور)

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