"الفجر الفني" يكشف حقيقة خطوبة الجزائرية سهيلة بن لشهب

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:21 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بأن الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب، احتفلت بخطوبتها خلال الأيام الماضية ولاسيما بعدما نشرت صورة مؤخرًا بإطلالة مميزة وعلقت عليها بكلمات حماسية الأمر الذي جعل البعض يخمن أن هذه الصورة من داخل حفل الخطوبة.

وعلم الفجر الفني من مصادر مقربة من الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب، إن كل ما تم نشره بخصوص حفل الخطوبة مجرد أخبارا كاذبة وشائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف المصدر أن سهيلة إذا تم خطبتها بالطبع ستعلن عن ذلك عبر حساباتها الرسمية لأنها هي المرجع الأخير والوحيد لأي أخبار لها.

يذكر أن سهيلة بن لشهب كانت قد حققت نجاحا كبيرا من خلال أغانيها ولاسيما أحدث أعمالها المصورة جرح كبير والذي تخطى حاجز الأربعة ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.

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