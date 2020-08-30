أسبوع البيتلز بنسخة افتراضية هذه السنة !

عادت قاعة "كافرن كلوب" التي شهدت انطلاقة البيتلز في مدينة ليفربول البريطانية، فتح أبوابها أخيرا بعد إغلاق قسري بسبب تدابير الحجر الصحي، للاحتفاء بهذه الفرقة الأسطورية موسيقيا بعد نصف قرن على تفككها.





وقال بيتر نايلور المولع بالفرقة والذي أتى لمتابعة إحدى الحفلات في إطار "أسبوع البيتلز" السنوي، لوكالة فرانس برس "العودة إلى هنا مذهلة". وأضاف "مع فرقة شهيرة كهذه وموسيقى بهذه الجودة...افتقدنا المجيء إلى هنا".



