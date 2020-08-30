"الإسكان": نجحنا في توصيل المياه لـ 99% من سكان مصر (فيديو)

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:26 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان للمرافق والبنية التحتية، إن مخالفات البناء أدت للضغط على شبكة المياه، مما أدلى لانقطاع المياه في بعض المدن، مشيرًا إلى أن عرض الشوارع في البناء المخالف أو العشوائي صغير جدًا، وهذا يؤثر بصورة كبيرة على دخول السيارات للقيام بأعمال صيانة أو أعمال اغاثية. 

وتابع "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن الوزارة قامت بتغطية 99% من مساكن مصر بالمياه، وسيتم توصيل كافة الأماكن الجديدة التي تدخلت الحيز العمراني وصولا لنسبة الـ 100%. 

وأضاف معاون وزير الإسكان للمرافق والبنية التحتية، أن هناك توجيه من القيادة السياسي بإعادة استخدام المياه من خلال المعالجة الثنائية أو الثلاثية حتى تخلط على المجاري المائية أو إعادة استخدامها مرة أخرى لري المناطق الخضراء، مشيرًا إلى أن مصر لديها ما يقرب من 10 محطات معالجة ثلاثية خاصة في محافظات الوجه القبلي.

طفرة كبيرة في عهد السيسي
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، خلال تصريحات إعلامية سابقة، أن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في مشروعات مياه الشرب بمدن ومراكز المحافظة وذلك اتساقا مع توجه الدولة المصرية لتلبية احتياجات المواطنين من المرافق الحيوية التي تمس حياتهم اليومية خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والذي يمثل أولوية ملحة.

وقال محافظ البحيرة، أن تلك الأعمال ظهرت في حجم الاعتمادات المالية لهذا القطاع الحيوي الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين والتي بلغت 14 مليار و68 مليون جنيه خلال عامين لتنفيذ 165 مشروع عملاق لمياه الشرب والصرف الصحي، منهم عدد 137 مشروع تابع للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بإجمالي مبلغ 10 مليار و618 مليون جنيه وعدد 28 مشروع بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بإجمالي مبلغ 3 مليار و450 مليون جنيه.

حيث تم الانتهاء من عدد 86 مشروع منهم وجارى العمل بـ 79 مشروع آخر بتكلفة 5 مليار و528 مليون جنيه، وذلك في إطار الجهود المبذولة للعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وإحداث طفرة كبيرة في مشروعات مياه الشرب والصرف بمدن ومراكز المحافظة.

وأكد "أمنه" حرصه علي متابعة الموقف التنفيذي لتلك المشروعات أولًا بأول للالتزام ببرنامجها الزمني المحدد والمواصفات الفنية المقررة، مشيرا أنه بانتهاء كافة المشروعات الجاري تنفيذها سيتم القضاء على ضعف وانقطاع المياه بكافة المناطق وتلبية وتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب النقية ووصولها إلى جميع المناطق بأطراف القرى والعزب والنجوع والمناطق النائية والمحرومة.

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