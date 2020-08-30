علاء مرسي يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الحوت الأزرق"

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:44 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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احتفل المنتج أحمد فوزي بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "الحوت الأزرق " ، بصحبة أبطال العمل اليوم بسينما جالاكسي بالمنيل .


حضر الكثير من النجوم مثل الموسيقار حلمي بكر والفنانة يسرا المسعودي وراندا البحيري ونرمين ماهر ومخرج العمل الفنان علاء مرسي ومصمم الأزياء الشهير عبده بون سواريه ورجل الأعمال زكريا العشي وحرمه الأعلامية شذي شعبان واحمد الصباح والفنان إيهاب أباظة والفنان عمرة يسري. 


تدور أحداث الفيلم حول "لعبة الحوت الأزرق" التي يستخدمها عدد كثير من الشباب والمراهقين بعد انتشار التكنولوجيا وانشغال الأب والأم عن أبنائهم وما قد يؤدي لتعرضهم لمخاطر كبيرة.

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