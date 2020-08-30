الزمالك يفقد نجم الفريق أمام إنبي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:30 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة إنبي مساء غد الأحد، ضمن الجولة 23 بالدوري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولي.

حازم إمام يغيب عن الزمالك امام إنبي

تأكد غياب حازم إمام، ظهير الزمالك الأيمن للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، عن مباراة فريقه أمام إنبي غدا الأحد؛ بداعي الإصابة.

وتعرض حازم إمام لإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة فريقه الماضية أمام المقاولون العرب، والتي انتهت بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف.

ويخضع حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لأشعة خلال الساعات المقبلة، لتحديد فترة غيابه عن التدريبات الجماعية.

وفي سياق متصل يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6  لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات.

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