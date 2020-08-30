كبير أثريين يرصد أخطاء بمسلسل أحمس.. ويقدم توصيات يجب مراعاتها

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:20 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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تداولت العديد من المواقع الأخبار قيام إحدى شركات الإنتاج الفني والتي كان لها الفضل بإنتاج عدد من المسلسلات الهامة أبرزها الاختيار، حيث أعلنت عن إنتاج مسلسل تاريخي مصري قديم بعنوان أحمس الأول. 

وعلق مجدي شاكر، كبير أثريين، إن الفرحة هذه المرة كبيرة حيث كنا نطالب من فترة طويلة بإنتاج مسلسل عن أحمس الأول المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ، عن كفاح المصريين وتضحياتهم في حروبهم ضد الهكسوس وهي رواية "كفاح طيبة". 

الميزانية الأضخم
وأضاف "شاكر"، في تصريحات إلى الفجر إن الشركة ذكرت أن الميزانية ستعد الأضخم في تاريخ إنتاج الأعمال الدرامية حتى يظهر العمل بشكل يليق بملك مصر وحضارتها، ويقدم الفنان عمرو يوسف شخصية "أحمس طارد الهكسوس"، وهنا لنا بعض الملحوظات. 

وقال كبير الأثريين، إن خطأ واضح ظهر باللوحة الدعائية للمسلسل "الأفيش" وهو أن التمثال المعروض فيه هو للملك تحتمس الثالث مؤسس أول إمبراطورية، وليس للملك أحمس الذى لم نعثر له على تماثيل كثيرة، وأبرز تمثال له تمثال مصنوع من الحجر الجيري في متحف بروكلين. 

ممثل يشبه أحمس
وأضاف: "رغم حبي للفنان عمرو يوسف أتمنى أن يختار ممثل يشبه أحمس، خاصة أن له تماثيل ونقوش، وحتى المومياء الخاصة به في المتحف المصري، حيث ملامحه جنوبية صرفه، فهو من طيبة - الأقصر أي صعيديًا أسمر البشرة أسود العينين، وليس كالفنان عمرو يوسف، الأبيض البشرة ملون العينين، فنرجوا مراعاة ذلك في المكياج".

ثم أوصى شاكر عدة توصيات هامة، قال في الأولى منها، رغم أن القصة للأديب العالمي نجيب محفوظ، وهو قارئ جيد للتاريخ وقام بترجمة كتاب مصر القديمة في بداية حياته وقدم روايات تاريخية هامة عن تاريخ مصر القديم، مثل كفاح طيبة ورادوبيس وعبث الأقدار والعائش في الحقيقة عن أخناتون، لكن نتمنى أن يتم مراجعة السيناريو على يد متخصصين في مجال التاريخ المصري القديم وأن يكون في داخل وزارة السياحة والآثار إدارة لمراجعة المسلسلات التاريخية مثل الإدارة التي في الأزهر لمراجعة الأعمال الدينية. 

وأشار إلى أنه يجب أن يشرف على الملابس والديكور وكتابة الكتابة المصرية القديمة مختصين بمثل هذه الأعمال لأن لكل عصر ملابسه ونصوصه وأسلحته وزخارفه، كما يجب أن يتم تصوير العمل في بيئته الأصلية بالديكور الطبيعي في الأقصر وغيرها من المعابد بعيدًا عن الديكورات المصنوعة وهي فرصة للترويج للمناطق السياحية وتأصيل لهويتنا المصرية القديمة. 

الدور المهم للمرأة
ولفت إلى أنه يجب التركيز على دور المرأة المهم في طرد الهكسوس فالملكة أياح حتب ضحت بزوجها سقنن رع وابنها كامس ووقفت مع ابنها أحمس لطرد الهكسوس، والملكة أحمس نفرتاري زوجة أحمس، وقفت إلى جانب زوجها وساعدته لتشعر كل امرأة مصرية بأنها على مر الزمن لها دورها، فالهكسوس لو لم يتم طردهم لتغير تاريخ مصر والمنطقة كلها، وطرد الهكسوس هو السبب في تغيير العقيدة العسكرية المصرية عند المصري القديم من الدفاع للهجوم، ثم كونت مصر أول إمبراطورية فى تاريخها.

وأكد شاكر أنه رغم ما تقدم إلا أن هذا العمل هو حلمنا كأثريين ودارسين للحضارة المصرية القديمة التي لم ينتج عنها أي أعمال درامية سوى القليل مثل أعمال الرائع شادي عبد السلام المومياء والفلاح الفصيح والتجهيز لفليم البيت الكبير الذي نتمنى أن ينتج قريبًا.
كبير أثريين يرصد أخطاء بمسلسل أحمس.. ويقدم توصيات يجب مراعاتها
كبير أثريين يرصد أخطاء بمسلسل أحمس.. ويقدم توصيات يجب مراعاتها
كبير أثريين يرصد أخطاء بمسلسل أحمس.. ويقدم توصيات يجب مراعاتها
كبير أثريين يرصد أخطاء بمسلسل أحمس.. ويقدم توصيات يجب مراعاتها
كبير أثريين يرصد أخطاء بمسلسل أحمس.. ويقدم توصيات يجب مراعاتها
كبير أثريين يرصد أخطاء بمسلسل أحمس.. ويقدم توصيات يجب مراعاتها

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