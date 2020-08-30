ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الأهلي على المصري









استطاع النادي الأهلي أن يفوز على نظيره نادي المصري البورسعيدي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وبهذه النتيجة يصل رصيد النادي الأهلي إلى ٦٢ نقطة ليواصل احتلال صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يقف رصيد نادي المصري البورسعيدي عند ٢١ نقطة في المركز الخامس عشر.





وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز:





1 – النادي الأهلي 62 نقطة.





2 – بيراميدز 45 نقطة.





3 – نادي الزمالك 42 نقطة.





4 – المقاولون العرب 40 نقطة.





5 – الاتحاد السكندري 31 نقطة.





6 – إنبي 30 نقطة.





7 – سموحة 28 نقطة.





8 – الإسماعيلي 27 نقطة.





9 – طلائع الجيش 25 نقطة.





10 – حرس الحدود 24 نقطة.





11 – الإنتاج الحربي 24 نقطة.





12 – مصر للمقاصة 23 نقطة.





13 – أسوان 23 نقطة.





14 – الجونة 21 نقطة.





15 – المصري 21 نقطة.





16 – وادي دجلة 20 نقطة.





17 – نادي مصر 17 نقطة.



