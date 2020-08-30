ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد تتويج الهلال









تمكن نادي الهلال من سحق ضيفه الحزم برباعية مقابل هدف، في لقاء الجولة 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تكفل الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال، بتسجيل ثلاثية لفريقه في شباك الحزم، بينما أضاف سالم الدوسري الهدف الأول للهلال، كل هذا بعد أن افتتح عبد الرحمن اليامي التسجيل لمصلحة الحزم.





وفي نفس الجولة، تغلب النصر بصعوبة على ضيفه الفيحاء بهدفين لهدف، سجل هدفي العالمي عبد الرازق حمد الله، بعد أن افتتح فانيفا أندرياتساما التسجيل للفيحاء.

وتعادل العدالة مع الرائد بهدف لهدف، سجل للأول نايف هزازي، وسجل للثاني جلال الداودي.

وتعادل أيضاً ضمك مع ضيفه أبها، ولكن بهدفين لهدفين، حيث سجل لضمك سيرجيو فيتور وإيميليو زالايا، فيما سجل لأبها حسن القاضي وكريم العواضي.





وبقي فارق النقاط الست قائماً بين الهلال والنصر، ليصبح ترتيب الدوري السعودي على النحو الموضح.





1- الهلال 66 نقطة.





2- النصر 60 نقطة.





3- الأهلي 46 نقطة.





4- الوحدة 46 نقطة.





5- الرائد 43 نقطة.





6- الفيصلي 42 نقطة.





7- الإتفاق 39 نقطة.





8- الشباب 39 نقطة.





9- أبها 35 نقطة.





10- التعاون 32 نقطة.





11- الإتحاد 30 نقطة.





12- الفتح 29 نقطة.





13- الفيحاء 29 نقطة.





14- ضمك 29 نقطة.





15- الحزم 27 نقطة.





16- العدالية 21 نقطة.



