ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد تتويج الهلال

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:25 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
Advertisements


تمكن نادي الهلال من سحق ضيفه الحزم برباعية مقابل هدف، في لقاء الجولة 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
تكفل الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال، بتسجيل ثلاثية لفريقه في شباك الحزم، بينما أضاف سالم الدوسري الهدف الأول للهلال، كل هذا بعد أن افتتح عبد الرحمن اليامي التسجيل لمصلحة الحزم.

وفي نفس الجولة، تغلب النصر بصعوبة على ضيفه الفيحاء بهدفين لهدف، سجل هدفي العالمي عبد الرازق حمد الله، بعد أن افتتح فانيفا أندرياتساما التسجيل للفيحاء.
وتعادل العدالة مع الرائد بهدف لهدف، سجل للأول نايف هزازي، وسجل للثاني جلال الداودي.
وتعادل أيضاً ضمك مع ضيفه أبها، ولكن بهدفين لهدفين، حيث سجل لضمك سيرجيو فيتور وإيميليو زالايا، فيما سجل لأبها حسن القاضي وكريم العواضي.

وبقي فارق النقاط الست قائماً بين الهلال والنصر، ليصبح ترتيب الدوري السعودي على النحو الموضح.

1- الهلال 66 نقطة.

2- النصر 60 نقطة.

3- الأهلي 46 نقطة.

4- الوحدة 46 نقطة.

5- الرائد 43 نقطة.

6- الفيصلي 42 نقطة.

7- الإتفاق 39 نقطة.

8- الشباب 39 نقطة.

9- أبها 35 نقطة.

10- التعاون 32 نقطة.

11- الإتحاد 30 نقطة.

12- الفتح 29 نقطة.

13- الفيحاء 29 نقطة.

14- ضمك 29 نقطة.

15- الحزم 27 نقطة.

16- العدالية 21 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تتويج الهلال الهلال الدوري السعودي الالات

أخبار تهمك

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة": تسجيل 212 حالة جديدة بكورونا.. و14 حالة وفاة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

ميسي مفتاح انتقال فان دي بيك إلى برشلونة

منذ ثلث ساعة

بارتوميو يُوجه ضربة قاتلة إلى ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

ماركا تكشف آخر تطورات رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

شاهد.. وكيل مباحث أمن الدولة سابقا يفجر مفاجأة عن "محمود عزت"

منذ ساعة و 19 دقيقة

باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى محمد يطلب الرحيل عن الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الزمالك يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

منذ 41 دقيقة

برشلونة يضع شرطا غريبا للتعاقد مع الصفقات الجديدة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يُحدد بدلاء رمضان صبحي.. وفايلر يفاضل بينهم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المصري.. وصالح جمعة على مقاعد البدلاء

منذ حوالي 7 ساعات

ليس مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.. ميسي يختار وجهه غير متوقعة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

منذ أقل من ساعتين

الخلافات تعصف بحكومة الوفاق.. الأسباب الحقيقية وراء إيقاف وزير الداخلية

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام الجولة السابعة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ترتيب الدوري السعودي

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. الهلال ينتزع الصدارة من قلب النصر

ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات الجولة 17

بعد فوز الهلال - جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:37 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

ليس مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.. ميسي يختار وجهه غير متوقعة

01:32 ص

باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على برشلونة

10:45 م

برشلونة يضع شرطا غريبا للتعاقد مع الصفقات الجديدة

12:52 ص

عاجل.. الزمالك يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

01:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى