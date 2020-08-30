موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المصري

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:23 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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حقق النادي الأهلي فوزاً جديداً في بطولة الدوري المصري الممتاز، وهذه المرة على حساب نادي المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين بملعب برج العرب، لحساب الجولة 23 من عمر البطولة.
جاء هدفي الأهلي بواسطة الثنائي أليو بادجي وحمدي فتحي، في الدقيقتين 47 و55 على الترتيب.
بهذا الفوز، عزز الأهلي صدارته لجدول الترتيب برصيد 62 نقطة، بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 21، وتراجع للمركز الخامس عشر.
وسيكون اللقاء المقبل للأهلي أمام وادي دجلة في الجولة 24، على ستاد القاهرة الدولي، وذلك يوم الجمعة المقبل 4 سبتمبر.
وتقام المباراة في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت جرينتش.

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الدوري المصري الاهلي والمصري الاهلي

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