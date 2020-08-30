تشيلسي يستهدف نجم ميلان

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:21 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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وجه نادي تشيلسي الإنجليزي أنظاره للتعاقد مع نجم ميلان، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي يريد تدعيم مركز حراسة المرمى بالحارس الدولي الإيطالي جيانوليجي دوناروما.

وأضافت الصحيفة، أن فرانك لامبارد، المدير الفني للفريق، يسعى للإطاحة بالحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا، الذي ظهر بمستوى متواضع هذا الموسم.
وأكدت الصحيفة، أن مسؤولي البلوز على تواصل دائم مع وكيل اللاعب، مينو رايولا، للتوصل لصيغة اتفاق حول ضمه.

وينتهي عقد دوناروما مع ميلان بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي يريد تشيلسي استغلال الأمر، ومواصلة الضغط على ميلان لإجبار اللاعب على الرحيل.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن تشيلسي جاهز بعرض يبلغ 45 مليون جنيه إسترليني، لضم صاحب الـ21 عاماً.

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