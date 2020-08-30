نجم الأهلي السابق: جيرالدو لا يستحق اللعب للأهلي.. وأجايي لم يحضر منذ كورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:16 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد عادل طعيمة نجم الأهلي السابق، أن الانجولي جيرالدو لاعب النادي الأهلي، لا يستحق ارتداء القميص الأحمر والدفاع عن ألوان النادي، مشيرًا إلي أن أي لاعب صاعد من قطاع الناشئين أفصل منه كثيرًا. 

وأوضح طعيمة خلال ظهوره ضيفًا مع عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان، أن النيجيري جونيور أجايي يمر بمرحلة إنعدام وزن منذ عودة الفريق للمباريات بعد أزمة كورونا، مشددًا أن اللاعب النيجيري لم يقدم مستواه المعهود خلال المباريات الماضية.

ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز على المصري بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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