محمد نور يتغزل بزوجته عبر "إنستجرام" (صورة)





شارك الفنان محمد نور، جمهوره بصورة رومانسية جديدة له مع زوجته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر محمد، خلال الصورة يحتضن زوجته، وعلق على الصورة قائلًا: "حبيبتي".ونالت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطرب المصري، فيما انهالت آلاف التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"ربنا يسعد ايامكم" وأضاف آخر"ربنا يخليكم لبعض ويفرحكم بالحلوين".يذكر أن آخر اعمال محمد نور، أغنية "جاني في ملعبي" التى طرحها 19 أغسطس، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".