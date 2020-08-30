خبير عقاري: 40% من الشعب المصري يعمل في مهن تتعلق بالعقار (فيديو)

قال المهندس محمود البسطي، الخبير العقاري، إن 40% من المصريين تتعلق مهنهم بالعقار سواء تجار مواد البناء أو مهندسين أو مسوقين أو وظائف إدارية بشركات المقاولات، لافتَا إلى أن العقار في مصر له اهتمام خاص.









وتابع "البسطي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشورابي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن مصر الدولة الوحيدة التي يمرض فيها العقار ولا يموت، معقبًا: "المصريون كلهم يجيدوا فن تجارة العقار، ومصر دولة شبابية، وهذا يعني أن هناك اقبال كبير على العقار، سواء في الوقت الحالي أو المستقبل".





وأضاف أ ن المشروعات العقارية فتحت مجالا كبيرا للمقاولين وللعمال سواء في العاصمة الإدارية أو العلمين الجديد أو مختلف المشروعات القومية في كل أنحاء مصر.





ولفت إلى أن كل التطورات في طرق السويس والإسماعيلية، تفيد سكان مدينة الشروق قبل سكان العاصمة الإدارية الجديدة.





وأشار إلى أن مدينة الشروق هي الفرس الرابح في الاستثمار العقاري، خاصة في الجزء الشرقي، لأنها المدينة الوحيدة التي ليس لها أي امتداد، وكل مدينة الشرق 12 ألف فدان بمخصص سكني 7 آلاف فدان، أما باقي الـ5 آلاف فدان فما بين تجاري وترفيهي وطرق وخلافه.





هذا وتعد بوابة مصر على إفريقيا، لموقعها المتميز، حيث تجذب عدد من الشركات العالمية للاستثمار بها، فمدينة العلمين الجديدة، تشمل قطاعات ساحلية وسياحية، باستثمارات عشرات المليارات.





تعد مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وموقعها المميز سيجعلها بوابة مصر على إفريقيا، فهي تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة، وجذبت عدد من الشركات العالمية للاستثمار بها.





فالمدينة ستغير خريطة الساحل الشمالي بأكمله والمفهوم الذي أنشئ على أساسه، فهي ستكون مدينة سكنية تستقطب المواطنين طوال العام، وليس موسم الصيف فقط كما هو معتاد.





مساحتها

مدينة العلمين الجديدة تبلغ مساحتها الإجمالية 48 ألف فدان، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلي، ويشمل قطاع المركز السياحي العالمي، والقطاع الأثري، والحضري.





ومن المخطط لها أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة في نهاية مراحلها الأولى.





الممشي السياحي "الشاطئ" بمدينة العلمين يبلغ طوله 14 كيلو مترا، وهو ما يساوي كورنيش محافظة الإسكندرية، تم تنفيذ 7 كيلو من الممشى ووصلت متوسط نسبة التنفيذ لنحو 60 %، بالإضافة لتنفيذ عدد 4 كباري مشاة وسيارات، بتكلفة وصلت لـ2 مليار جنيه، وكوبري بوغازي 1 و2 للمشاة والسيارات، أما كوبرى بوغازي 3 و4 للمشاة فقط.





القطاع الساحلي

يتكون القطاع الساحلي بالمدينة من عدة مناطق وهي: منطقة بحيرة العلمين (حى الفنادق)، ومركز المدينة، والحى السكنى المتميز، وحى حدائق العلمين، مرسى الفنارة ومركز المؤتمرات، و(منتجع خاص)، والمنطقة الترفيهية، والمركز الثقافي، والإسكان السياحي، وحى مساكن البحيرة، ومنطقة أرض المعارض.





أما منطقة الفنادق ستضاهي أبراج دبى، وستقام بها احتفالات في المناسبات.





الاستثمارات

تبلغ قيمة الاستثمارات بالمدينة، عشرات المليارات، إجمالى مساحة الفنادق 296 فدانًا، يبلغ عدد الغرف الفندقية 15500 غرفة.





وبها مركز المركز الطبي العالمي للاستشفاء والعلاج الطبيعى على مساحة قرابة45 فدانًا، ينفذ على أكثر من مرحلة المرحلة الأولى 400 فدان ويضم مراكز تجارية، ومنافذ بيع، ومعارض، وملاهى، ومجمع سينمات ومسارح، ونوادى رياضية، وخدمات إدارية.





مميزات المدينة

كما ينفذ بمدينة العلمين الجديدة محطة تحلية مياه بطاقة 150 جودة ألف متر 3 يوميًا تعمل بالطاقة الشمسية.

ويوجد بالمدينة 10 آلاف وحدة إسكان اجتماعي، وسيتم تنفيذ قطار مكهرب فائق السرعة تصل سرعته إلى ٢٥٠كساعة لربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة العلمين بطول نحو221 كم بموازاة طريق وادي النطرون العلمين، وتفريعة لمدينة الإسكندرية مرورًا بمدينة ومطار برج العرب بطول 99 كم، وأيضا لربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة العلمين بطول نحو 244 كم مرورًا بمدينة برج العرب وتفريعة لمدينة الإسكندرية بطول نحو 46 كم).





تنفيذها

- تشترك هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية فى تأسيس مرافق المدينة من محطة مياه وبنية تحتية وصرف صحى وشبكات كهرباء.

- تنفذ شركة المقاولون العرب بديل الطريق الساحلى الحالى ليكون بطول 38 كيلو وعرض 5 حارات وحارتين خدمة بجنوب المدينة.

- تشترك وزارة الإسكان مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى.