خبير اقتصادي: مخالفات البناء خطر على الشعب المصري (فيديو)

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:27 ص
إبراهيم الشواربي
إبراهيم الشواربي
كـسـاب أحـمـد
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قال إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية وجه عدة رسائل للشعب المصري، تتمثل في ضرورة معرفة مخاطر مخالفات البناء، خاصة على الأراضي الزراعية التي تمثل أمن قومي للأجيال الحالية والمستقبلية.



وتابع "الشواربي"، خلال تقديمه برنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن خطورة البناء على الأراضي الزراعية لا تقل خطورة عن بناء سد النهضة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم البناء عليها، لأن هذا يشكل خطر على جموع الشعب المصري.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن السيسي رفض نصيحة بعض الأجهزة بعدم الحديث في مخالفات البناء، قائلًا: "أنا مش بحب أخبي حاجة على المصريين، لأن التخطيط أفضل من مواجهة الأزمات بشكل مفاجئ".

ولفت إلى أن مصر بفضل التخطيط لم تواجه أزمات في السلع أو الغذاء بسبب أزمة كورونا مثلما حدث في بعض الدول التي لم تستطيع أن تتعايش مع هذه الأزمة، مضيفًا أن الرئيس السيسي يتحدث مع الشعب المصري في كل الملفات بشكل علني وبصراحة تامة.

تصريحات مهمة للسيسي
تطرق الرئيس، خلال كلمته، على هامش افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية، للحديث عن مخالفات البناء، التي انتشرت، ودعت الدولة إلى محاربتها مؤخرا، فقال إن مخالفات البناء تحد خطير تواجهه الدولة المصرية، إذ إن البناء غير المخطط خطير جدًا.

ووجه الرئيس رسالة للمواطنين، قال فيها: "لما تدمروا الأراضي الزراعية اللي بتسكنوا جنبها هتشتغلوا فين؟ مفيش حد بيكون راضي على دفع مخالفات، لكننا لم نتخذ إجراءات قاسية بشأن مخالفات البناء دون إنذار".
وشدد الرئيس على أن هناك ظهير صحراوي ومدن جديدة بديلة للبناء على الأراضي الزراعية، ومكاسب الاستثمار في الأراضي الزراعية أكثر من الأراضي المخصصة للبناء.

وأضاف للمصريين: "ليه مش عايزين تساعدونا؟ لن أبيع الوهم للمواطنين تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية".

وجدد الرئيس تحذيره من خطورة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط، الذي يدمر الدولة المصرية.

وتابع للمصريين: "أنتم متألمين من موضوع سد النهضة، صدقوني التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط خطير بنفس نسبة سد النهضة، والناس مش شايفة غير موضوع المياه".

رسالة لقنوات الإخوان والمشككين
قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء حديثه عن تطوير ترعة المحمودية، وقال: "كثير من المواطنين كانوا يرفضون التطوير، والآن وجهوا له خطابات شكر على ما حدث"، موضحا أن جميع المشروعات التي تتم سيكون هناك تشكيك وحديث سلبي عنها من قبل القنوات المعادية.

وأضاف الرئيس: "والله هدفي في الأول والأخر مصلحة المواطنين"، مشددًا على أن محور ترعة المحمودية سوف يصل للبحيرة، وتم إزالة مسجد وتعديات بناء عليها، وكان هناك تشكيك وحديث عن أننا نقوم بهدم مساجد الله، معقبًا: "إحنا بنهد علشان كارهين ولا علشان نطور؟ البحيرة بها 77 مسجد مخالف على حرم الترعة، اللي عايز يهادي ربنا ببيت يسرق أرض علشان يبنيه، هنهدم المساجد دي بس هنبني غيرها".

وأكد الرئيس أن القنوات المسيئة التى لا تعرف الله تريد تشكيك المصريين فى إنجازاتهم: موجها رسالة للقنوات الإخوانية: "يارب تبقوا زينا وتخافوا ربنا".

ووجه السيسى محافظ البحيرة، بتجهيز أراضٍ لبناء مساجد بديلة، معقبًا: "إحنا معاك والدولة معاك، إحنا بنحاسب نفسنا على أمور حدثت في الدولة خلال السنوات الماضية، بندفع تمن تجاوزات المسئولين السابقين لم ينتبهوا لها".

المنظر لا يصح
وعقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على صور بعض مشروعات وزارة البترول، حين قاطع وزير البترول، بقوله: "إحنا بنعمل المشروع بشكل كويس، ثم لا نراعي أعمال الصيانة التي تحافظ على شكل المشروع.. الشكل العام للمشروعات بعيدا عن إجراءات الأمن والسلام يعكس شكل الدولة".

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سد النهضة بوابة الفجر القنوات المعادية الفجر الاراضى الزراعيه

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