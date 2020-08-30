خبير اقتصادي: مخالفات البناء خطر على الشعب المصري (فيديو)

قال إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية وجه عدة رسائل للشعب المصري، تتمثل في ضرورة معرفة مخاطر مخالفات البناء، خاصة على الأراضي الزراعية التي تمثل أمن قومي للأجيال الحالية والمستقبلية.











