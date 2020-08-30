برشلونة يضع شرطا غريبا للتعاقد مع الصفقات الجديدة





أعلن رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة تخلية عن خدمات الرباعي " صامويل أومتيتي، أرتورو فيدال، إيفان راكيتيتش، لويس سواريز " على هامش الثورة التي من المقرر إقامتها داخل البيت الكتالوني على يد المدرب الهولندي.









ووفقاً لصحيفة " أس " فإن العملاق الكتالوني قد قرر عدم القيام بأي صفقات جديده الا في حال رحيل الاسماء المذكورة مسبقًا.









ومن جهته يحظي لويس سواريز بأهتمام من قبل أندية أياكس أمستردام الهولندي، أتلتيكو مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في حال أن تم التعاقد مع ميسي.





بينما اقترب الكرواتي إيفان راكيتيتش من الانتقال الى فريقة السابق إشبيلية، مقابل 10 مليون يورو.









فيما مازال مستقبل أرتورو فيدال ينحصر بين الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، وإنتر ميامي الأمريكي.







