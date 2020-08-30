برشلونة يضع شرطا غريبا للتعاقد مع الصفقات الجديدة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:52 ص
بوابة الفجر
محمود صبري
Advertisements

أعلن رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة تخلية عن خدمات الرباعي " صامويل أومتيتي، أرتورو فيدال، إيفان راكيتيتش، لويس سواريز " على هامش الثورة التي من المقرر إقامتها داخل البيت الكتالوني على يد المدرب الهولندي.


ووفقاً لصحيفة " أس " فإن العملاق الكتالوني قد قرر عدم القيام بأي صفقات جديده الا في حال رحيل الاسماء المذكورة مسبقًا.


ومن جهته يحظي لويس سواريز بأهتمام من قبل أندية أياكس أمستردام الهولندي، أتلتيكو مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في حال أن تم التعاقد مع ميسي.

بينما اقترب الكرواتي إيفان راكيتيتش من الانتقال الى فريقة السابق إشبيلية، مقابل 10 مليون يورو.


فيما مازال مستقبل أرتورو فيدال ينحصر بين الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، وإنتر ميامي الأمريكي.


يذكر أن برشلونة قد أعلن منذ ايام تعاقده مع كلا من " موسي واجي, فرانشيسكو تريناكو، بيدري " من أجل تدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقات برشلونة الدوري الإسباني

أخبار تهمك

المصري يكشف حقيقة إقالة طارق العشري بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

"الصحة": تسجيل 212 حالة جديدة بكورونا.. و14 حالة وفاة

منذ ساعة

الكشف عن التفاصيل المالية فى عقد صبحى مع بيراميدز

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي يُحدد بدلاء رمضان صبحي.. وفايلر يفاضل بينهم

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يكشف طبيعة حجم إصابة السولية.. وتحديد مدة الغياب على ضوء الأشعة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المصري.. وصالح جمعة على مقاعد البدلاء

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

عماد متعب يكيل المديح لـ «بادجي» بعد تألقه أمام المصري

منذ ساعة و 7 دقيقة

الخلافات تعصف بحكومة الوفاق.. الأسباب الحقيقية وراء إيقاف وزير الداخلية

منذ حوالي 8 ساعات

عرض احتراف يُقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

3 أسباب تجعل صفقة انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي في مهب الريح

منذ ساعتين

ماركا تكشف آخر تطورات رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على برشلونة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بعد ضم طاهر.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بارتوميو يُوجه ضربة قاتلة إلى ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ألافيس

رونالدو يستعد لتوجيه صفعة قوية لبرشلونة

أهم أخبار برشلونة اليوم السبت.. الصفقة الكبرى مهددة بالفشل والسبب مدرب رونالدو

أخبار برشلونة اليوم| فالفيردي يختار الصفقة الكبرى واستبعاد نجم الفريق أمام بلد الوليد وصفعة جديدة لريال مدريد

أتلتيكو مدريد يوضح حقيقة اهتمامه بنجم برشلونة

برشلونة يتفق مع كومان على عقد ثلاث صفقات مدوية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:45 م

باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على برشلونة

"الصحة": تسجيل 212 حالة جديدة بكورونا.. و14 حالة وفاة

12:02 ص

ماركا تكشف آخر تطورات رحيل ميسي عن برشلونة

11:58 م

بارتوميو يُوجه ضربة قاتلة إلى ميسي

09:31 م

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى