المصري: سنلجأ للفيفا بسبب تعنت اللجنة الخماسية













كشف عدنان حلبية عضو مجلس ادارة النادي المصري، عن لجوء ناديه للاتحاد الدولى لكرة القدم، بسبب تعنت اللجنة الخماسية ضد النادي في الفترة الاخيرة.





وقال "حلبية" خلال تصريحات مع عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان: " نمتلك كافة المستندات التي تثبت صحة موقفنا بشأن إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق بفيروس كورونا، وعدم تأجيل مباريات للفريق".









وأضاف: "عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للفريق، استقال من منصبه بعد دخوله في مشادة كلامية مع طارق العشري المدير الفني للفريق، بعد عدم إبلاغه بنتائج المسحة الطبية للاعبين قبل مواجهة الأهلي".





وأوضح: " استقالة عبد الظاهر لم يتم قبولها، وسيتم تهدئة الأجواء بينه وبين المدير الفني خلال الفترة المقبلة" .



