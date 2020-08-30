مدحت صالح ينتهي من تسجيل تتر "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري

انتهى المطرب مدحت صالح، من تسجيل تتر مسلسل "الوجه الآخر" الذي يقوم ببطولته الفنان ماجد المصري والفنانة نسرين طافش.





ويقدم مدحت، تتر المسلسل من كلمات عماد عبيد، ومن ألحان مدين، ومن توزيع محمد هارون، ومكساج وهندسة صوت خالد رؤوف.





مسلسل "الوجه الآخر" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية ذات 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار أجتماعي تشويقي.





ويشارك في بطولته نسرين طافش وعماد رشاد ومادلين طبر ودنيا المصري وكارولين عزمي وهبة الأباصيري.