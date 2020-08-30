أصالة تثير الجدل بكلمات أغنيتها الجديدة.. والجمهور يلمح بأنها لطارق العريان!

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:00 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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قررت الفنانة السورية ​أصالة​، أن تتقوم بكتابة كلمات من أغنيات ألبومها الجديد "لا تستسلم"، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، كما فعل الفنان السعودي ​عبد المجيد عبد الله​.

وعندما شرعت في هذا الأمر، أثارت أصالة الجدل بكلمات أغنية "يوم لي" للشاعر قوس، والتي تتحدث فيها عن الخيانة والطلاق، ما اعتبره الكثير من المتابعين أن هذه الأغنية موجّهة الى طليقها المخرج ​طارق العريان​.

وكشفت أصالة مقطع من كلمات الأغنية، والتي تقول: "الخيانه شكلها عندك وراثه وانا طلّقت غرامك بالثلاثه..".

وبسبب هذه التغريدة، لمح بعض الأشخاص من متابعيها أن هذه الأغنية تقصد بها زوجها السابق طارق العريان فيما رأى البعض الآخر أنها مجرد صدفة.

وكانت أصالة قد كشفت أنها أحبت فكرة الفنان عبد المجيد عبد الله بكتابة كلمات من أغنياته عبر صفحته الخاصة، لذلك قررت أن تقلّده من منطلق محبتها وإحترامها وتعلّقها به.



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