السبكي يهدي "توأم روحي" لروح الفنانة الراحلة رجاء الجداوي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:41 ص
بوابة الفجر
Advertisements

احتفل المنتج أحمد السبكي وأبطال العمل النجم حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد ومخرج العمل عثمان أبو لبن، بنجاح الفيلم مع الجمهور.

وحرص صناع الفيلم على إلتقاط صور السيلفي مع الجمهور، الذي عبر عن إعجابه بالفيلم.

وحضرت أيضًا أمنية مختار ابنة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي العرض الخاص بالفيلم، فيما السبكي أهداه للراحلة رجاء الجداوي،

وجدير بالذكر ان فيلم "توأم روحي" قد حقق اعلي الايرادات منذ نزوله بدور العرض السينمائية في ظل الظروف الراهنه بسبب فيروس كورونا وظل فتح قاعات العرض بنسبه ٢٥ % فقط للجمهور .

أخبار تهمك

الأهلي يُحدد بدلاء رمضان صبحي.. وفايلر يفاضل بينهم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عماد متعب يكيل المديح لـ «بادجي» بعد تألقه أمام المصري

منذ أقل من ساعة

الكشف عن التفاصيل المالية فى عقد صبحى مع بيراميدز

منذ ساعة و 19 دقيقة

3 أسباب تجعل صفقة انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي في مهب الريح

منذ أقل من ساعتين

"الصحة": تسجيل 212 حالة جديدة بكورونا.. و14 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

الخلافات تعصف بحكومة الوفاق.. الأسباب الحقيقية وراء إيقاف وزير الداخلية

منذ حوالي 8 ساعات

بارتوميو يُوجه ضربة قاتلة إلى ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من كلوب من الخسارة أمام آرسنال

منذ ساعة و 22 دقيقة

ماركا تكشف آخر تطورات رحيل ميسي عن برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل - فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المصري.. وصالح جمعة على مقاعد البدلاء

منذ حوالي 5 ساعات

عرض احتراف يُقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على برشلونة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد ضم طاهر.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يكشف طبيعة حجم إصابة السولية.. وتحديد مدة الغياب على ضوء الأشعة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:45 م

باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على برشلونة

"الصحة": تسجيل 212 حالة جديدة بكورونا.. و14 حالة وفاة

12:02 ص

ماركا تكشف آخر تطورات رحيل ميسي عن برشلونة

11:58 م

بارتوميو يُوجه ضربة قاتلة إلى ميسي

09:31 م

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى