السبكي يهدي "توأم روحي" لروح الفنانة الراحلة رجاء الجداوي





احتفل المنتج أحمد السبكي وأبطال العمل النجم حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد ومخرج العمل عثمان أبو لبن، بنجاح الفيلم مع الجمهور.





وحرص صناع الفيلم على إلتقاط صور السيلفي مع الجمهور، الذي عبر عن إعجابه بالفيلم.





وحضرت أيضًا أمنية مختار ابنة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي العرض الخاص بالفيلم، فيما السبكي أهداه للراحلة رجاء الجداوي،





وجدير بالذكر ان فيلم "توأم روحي" قد حقق اعلي الايرادات منذ نزوله بدور العرض السينمائية في ظل الظروف الراهنه بسبب فيروس كورونا وظل فتح قاعات العرض بنسبه ٢٥ % فقط للجمهور .



