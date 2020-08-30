صفقة تبادلية بين ميلان وتشيلسي بطلها دوناروما





كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة تشيلسي الإنجليزي في القيام بصفقة تبادلية مع ميلان الإيطالي يحصل بموجبها على خدمات حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما مقابل انتقال الحارس البلوز الإسباني كيبا أريزابالاجا إلى ميلان.





وأشار موقع Football Insider العالمي إلى أنه لم يتم تجديد عقد الحارس الإيطالي الشاب دوناروما مع ميلان حتى الآن والذي ينتهي في يونيو من عام 2021 وشدد مينو رايولا وكيل أعماله أنه لم يتم إجراء محادثات حقيقية من أجل الإتفاق على التجديد.





وأوضح الموقع العالمي أن ذلك بسبب تركيز النادي الذي كان منصباً على تجديد عقد نجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش وهو ما تم الاتفاق عليه بالفعل في نهاية الأسبوع الماضي وفي انتظار تجديد العقد لموسم آخر يوم الإثنين المقبل.





وأفاد الموقع العالمي بأنه بعد ذلك يُمكن لميلان التركيز بقوة على ضمان عدم رحيل دوناروما في صفقة انتقال حر إلى أي نادي يرغب في الحصول عليه في الصيف المقبل وذلك في حالة عدم الوصول لاتفاق حول تجديد عقده.

وأكد الموقع العالمي أن مسئولي تشيلسي دخلوا في مفاوضات بشأن دوناروما حيث عرضوا التخلي عن حارس المرمى كيبا بالإضافة إلى مبلغ مالي من أجل الحصول على خدمات الحارس الإيطالي البالغ من العمر 21 عامًا.



