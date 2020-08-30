صفقة تبادلية بين ميلان وتشيلسي بطلها دوناروما

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة تشيلسي الإنجليزي في القيام بصفقة تبادلية مع ميلان الإيطالي يحصل بموجبها على خدمات حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما مقابل انتقال الحارس البلوز الإسباني كيبا أريزابالاجا إلى ميلان.

وأشار موقع Football Insider العالمي إلى أنه لم يتم تجديد عقد الحارس الإيطالي الشاب دوناروما مع ميلان حتى الآن والذي ينتهي في يونيو من عام 2021 وشدد مينو رايولا وكيل أعماله أنه لم يتم إجراء محادثات حقيقية من أجل الإتفاق على التجديد.

وأوضح الموقع العالمي أن ذلك بسبب تركيز النادي الذي كان منصباً على تجديد عقد نجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش وهو ما تم الاتفاق عليه بالفعل في نهاية الأسبوع الماضي وفي انتظار تجديد العقد لموسم آخر يوم الإثنين المقبل.

وأفاد الموقع العالمي بأنه بعد ذلك يُمكن لميلان التركيز بقوة على ضمان عدم رحيل دوناروما في صفقة انتقال حر إلى أي نادي يرغب في الحصول عليه في الصيف المقبل وذلك في حالة عدم الوصول لاتفاق حول تجديد عقده.
وأكد الموقع العالمي أن مسئولي تشيلسي دخلوا في مفاوضات بشأن دوناروما حيث عرضوا التخلي عن حارس المرمى كيبا بالإضافة إلى مبلغ مالي من أجل الحصول على خدمات الحارس الإيطالي البالغ من العمر 21 عامًا.

ونوه الموقع العالمي أن كيبا يبلغ من العمر 26 عامًا وتم شراؤه من أتلتيك بلباو الإسباني مقابل 80 مليون يورو في صيف عام 2018 لكنه خرج من حسابات فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بسبب كثرة أخطاؤه لتتراجع قيمته بشكلٍ كبير.

أخبار تهمك

بعد ضم طاهر.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم المقاولون العرب

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يُحدد بدلاء رمضان صبحي.. وفايلر يفاضل بينهم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المصري.. وصالح جمعة على مقاعد البدلاء

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

ماركا تكشف آخر تطورات رحيل ميسي عن برشلونة

منذ أقل من ساعة

عماد متعب يكيل المديح لـ «بادجي» بعد تألقه أمام المصري

منذ أقل من ساعة

3 أسباب تجعل صفقة انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي في مهب الريح

منذ أقل من ساعتين

بارتوميو يُوجه ضربة قاتلة إلى ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن التفاصيل المالية فى عقد صبحى مع بيراميدز

منذ ساعة و 19 دقيقة

عرض احتراف يُقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

الخلافات تعصف بحكومة الوفاق.. الأسباب الحقيقية وراء إيقاف وزير الداخلية

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يكشف طبيعة حجم إصابة السولية.. وتحديد مدة الغياب على ضوء الأشعة

منذ أقل من ساعتين

"الصحة": تسجيل 212 حالة جديدة بكورونا.. و14 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من كلوب من الخسارة أمام آرسنال

منذ ساعة و 22 دقيقة

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على برشلونة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:45 م

باريس سان جيرمان يعرض صفقة تبادلية على برشلونة

"الصحة": تسجيل 212 حالة جديدة بكورونا.. و14 حالة وفاة

12:02 ص

ماركا تكشف آخر تطورات رحيل ميسي عن برشلونة

11:58 م

بارتوميو يُوجه ضربة قاتلة إلى ميسي

09:31 م

الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى