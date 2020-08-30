آخر منشور لبطل فيلم "بلاك بانثر" قبل وفاته.. وما علاقته بترامب؟





كشف آخر منشور للممثل الأمريكي الراحل، تشادويك بوسمان، على موقع التواصل الاجتماعي، عن عدم دعمه للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لفترة رئاسية جديدة.





وأظهر بوسمان في آخر منشوراته على "السوشيال ميديا" بتاريخ 11 أغسطس دعمه لكامالا هاريس بعد اختيارها لمنصب نائب مرشح الرئاسة من الحزب الديمقراطي، وشارك صورة له معها وهما يتعانقان على خشبة المسرح أثناء قيامهما بمخاطبة حشد.





وكان كلا من تشادويك بوسمان وكامالا هاريس من خريجي جامعة هوارد الأمريكية.

ونعت كامالا هاريس الراحل بوسمان بهذه الكلمات عبر حسابها على موقع "تويتر": "إنني مكسورة القلب، كان صديقي وزميلي بيسون تشادويك بوسمان عبقريا ولطيفا ومتعلما ومتواضعا، رحل مبكرًا لكن حياته أحدثت فرقا. أبعث بأحر التعازي لأسرته".



