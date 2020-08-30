وكيل مباحث أمن الدولة سابقًا: المخابرات التركية كانت تؤمن محمود عزت (فيديو)

قال عبدالحميد خيرت، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا، إن اغتيال النائب العام كان من أكبر عمليات جماعة الإخوان الإرهابية.





وتابع "خيرت"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن رسائل المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية عقب اغتيال النائب العام كانت موجهة للإخوان في الداخل والخارج وقطر وحماس وتركيا.





وأشار إلى أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية هو من أصدر أمرًا بتصفية الإرهابي محمد كمال، موضحا، أن جبهة الإرهابي محمود عزت هي المستفيدة من تصفية الارهابي محمد كمال.





وأضاف، أن أي قيادي في الإخوان يقر بكل المعلومات فور القبض عليها لأنه لا يرغب في الإهانة، لذلك فإن عزت سيعترف بمعلومات عن التنظيم الدولي وعلاقته بأجهزة مخابرات خارجية، لافتا إلى أن المعلومات التي يمتلكها محمود عزت يمكن أن تورط دول خارجية





واستطرد خيرت، الإرهابي محمود عزت كانت حركته قليلة وتحت أعين الأمن، مؤكدا أن أجهزة مخابرات تركية كانت تشرف على تأمين الإرهابي محمود عزت.



