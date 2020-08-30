محافظ المنيا يعلن موعد إزالة 110 ألف مخالفة بناء

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:22 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتم التعامل بكل حزم مع كافة التعديات والمخالفات وفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون، متابعا: "نتعامل بالإزالة الفورية مع كافة المخالفات ولكن الآن نتعامل بالقانون رقم 17 لسنة 2019، الخاص بالتصالح.. وبه منظومة التصالح موجودة والإجراءات معروفة 

وأضاف "القاضى"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن إجمالي عدد المخالفات فى المحافظة، بلغ 110 ألف مخالفة ما تقدم إلى التصالح، 45 ألف، وتابع:"هناك فرصة للتصالح بعد كدا هنزيل فوري، والمنظومة أخرها 30 سبتمبر.. نتعامل مع هذا الموضوع بكل جدية".

ولفت محافظ المنيا، إلى أنه يتم التعامل بكل حزم مع مخالفات البناء، متابعا: "تم إحالة 1116 قضية للنيابة العسكرية حتى الآن.. وأن شاء الله هننجز فى هذا الملف بفضل توجيهات الرئيس".

السيسي يوجه رسالة للمواطنين
هذا، وتطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته، على هامش افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية، للحديث عن مخالفات البناء، التي انتشرت، ودعت الدولة إلى محاربتها مؤخرا، فقال إن مخالفات البناء تحد خطير تواجهه الدولة المصرية، إذ إن البناء غير المخطط خطير جدًا.

ووجه الرئيس رسالة للمواطنين، قال فيها: "لما تدمروا الأراضي الزراعية اللي بتسكنوا جنبها هتشتغلوا فين؟ مفيش حد بيكون راضي على دفع مخالفات، لكننا لم نتخذ إجراءات قاسية بشأن مخالفات البناء دون إنذار".
وشدد الرئيس على أن هناك ظهير صحراوى ومدن جديدة بديلة للبناء على الأراضي الزراعية، ومكاسب الاستثمار في الأراضي الزراعية أكثر من الأراضي المخصصة للبناء.

وأضاف للمصريين: "ليه مش عايزين تساعدونا؟ لن أبيع الوهم للمواطنين تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية".

وجدد الرئيس تحذيره من خطورة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط، الذى يدمر الدولة المصرية.

وتابع للمصريين: "أنتم متألمين من موضوع سد النهضة، صدقوني التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط خطير بنفس نسبة سد النهضة، والناس مش شايفة غير موضوع المياه".

رسالة لقنوات الإخوان والمشككين
قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء حديثه عن تطوير ترعة المحمودية، وقال: "كثير من المواطنين كانوا يرفضون التطوير، والآن وجهوا له خطابات شكر على ما حدث"، موضحا أن جميع المشروعات التي تتم سيكون هناك تشكيك وحديث سلبي عنها من قبل القنوات المعادية.

وأضاف الرئيس: "والله هدفي في الأول والأخر مصلحة المواطنين"، مشددًا على أن محور ترعة المحمودية سوف يصل للبحيرة، وتم إزالة مسجد وتعديات بناء عليها، وكان هناك تشكيك وحديث عن أننا نقوم بهدم مساجد الله، معقبًا: "إحنا بنهد علشان كارهين ولا علشان نطور؟ البحيرة بها 77 مسجد مخالف على حرم الترعة، اللي عايز يهادي ربنا ببيت يسرق أرض علشان يبنيه، هنهدم المساجد دي بس هنبني غيرها".

وأكد الرئيس أن القنوات المسيئة التى لا تعرف الله تريد تشكيك المصريين فى إنجازاتهم: موجها رسالة للقنوات الإخوانية: "يارب تبقوا زينا وتخافوا ربنا".

ووجه السيسى محافظ البحيرة، بتجهيز أراضٍ لبناء مساجد بديلة، معقبًا: "إحنا معاك والدولة معاك، إحنا بنحاسب نفسنا على أمور حدثت في الدولة خلال السنوات الماضية، بندفع تمن تجاوزات المسئولين السابقين لم ينتبهوا لها".

المنظر لا يصح
وعقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على صور بعض مشروعات وزارة البترول، حين قاطع وزير البترول، بقوله: "إحنا بنعمل المشروع بشكل كويس، ثم لا نراعي أعمال الصيانة التي تحافظ على شكل المشروع.. الشكل العام للمشروعات بعيدا عن إجراءات الأمن والسلام يعكس شكل الدولة".

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