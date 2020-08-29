ماركا تكشف آخر تطورات رحيل ميسي عن برشلونة

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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سلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على أخر تطورات مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، داخل الكامب نو.

وعلى الرغم من تصارع عده أندية داخل القارة العجوز على النجم الأرجنتيني، الا أن الصحيفة الإسبانية قد توقعت أن اللاعب لن يرحل خلال الميركاتو الصيفي الجاري عن صفوف برشلونة.

وتتصراع أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، إنتر ميلان الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، على الفوز بخدمات صاحب الـ 6 كرات ذهبية خلال الميركاتو الجاري، بعد أن أبدي رغبة قوية في مغادرة الكامب نو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي قانونيًل لا يستطيع الرحيل الا بموافقة برشلونة، اولا على الصفقة.

حيث يرتبط ميسي بعقد مع برشلونة يمتد حتي صيف عام 2021، وهو ما يعني أحقية النادي في التصرف في بيع النجم الأرجنتيني، قبل بداية الميركاتو الشتوي.

وعلى الرغم من أن ميسي قد صرح أن لديه بند في تعاقده مع برشلونة، يسمح له بالرحيل بنهاية الموسم المنصرم، الا أن برشلونة لدية كامل الحقوق في تحديد مصير اللاعب بعد أن انتهي هذا البند في يوليو الماضي.

يذكر أن جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني، سوف يعقد إجتماع طارئ مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفترة المقبلة لتحديد مصيرة من البقاء في الكامب نو.

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ميسي ماركا رحيل ميسي برشلونة

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